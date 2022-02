Suécia junta-se à Polónia e boicota jogo com a Rússia

No dia em que o Governo da Suécia apelou à exclusão das equipas russas de todas as competições desportivas, a federação sueca de futebol já tomou uma posição, seguindo os passos da congénere polaca. Neste sábado, o organismo anunciou que a selecção não irá defrontar a Rússia no play-off de acesso ao Mundial 2022, caso ambas as equipas se apurem para a fase seguinte.

“A invasão injusta e ilegal da Ucrânia torna actualmente impossível qualquer jogo de futebol com a Rússia. Por isso, desafiamos a FIFA a cancelar os jogos do play-off, em Março, nos quais a Rússia participa. Mas independentemente do que a FIFA escolha fazer, não defrontaremos a Rússia em Março”, afirmou o presidente da federação sueca, Karl-Erik Nilsson.

Karl-Erik Nilsson om beslutet att herrlandslaget inte kommer att spela mot Ryssland:



??? "Vi uppmanar FIFA att fatta beslut om att de playoff-matcher i mars där Ryssland medverkar ställs in. Men oavsett vad FIFA väljer att göra kommer vi inte spela mot Ryssland i mars". — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) February 26, 2022

Esta tomada de posição da Suécia segue-se à da Polónia, que através do presidente da federação e de um conjunto de jogadores fez saber que não irá disputar coma Rússia o jogo das meias-finais do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo que se realizará no Qatar, no final do ano.

Horas antes, tinha sido o ministro do Desporto, Anders Ygeman, a pronunciar-se. “Enquanto a agressão russa continuar, quero que a União Europeia tome a decisão de que não deveríamos participar em qualquer evento russo e deveríamos excluir os desportistas russos de competirem noutros países”.