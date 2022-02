Açores: SATA e TAP oferecem bilhetes às crianças, mas há que pagar taxas

As companhias oferecem a tarifa às crianças até aos 11 anos na compra de voos para adulto(s). A pagar: as taxas aeroportuárias. Na SATA, as reservas são até 28 de Fevereiro. Na TAP, prometem-se idas-e-voltas desde 69 euros com reservas até 4 de Março. Voos até Junho, Páscoa à parte.

As duas companhias aéreas lançaram promoções para as famílias de e para os Açores. Crianças dos 2 aos 11 anos só têm a pagar as taxas de aeroporto, sendo que com menos de 2 anos não pagam nada, na SATA, ou pagam 1 euro, na TAP.

Na SATA Azores Airlines, a campanha está em vigor para reservas até 28 de Fevereiro e inclui viagens até 31 de Março e de 20 de Abril a 30 de Junho. No site, surgem preços mínimos em redor dos 50 euros por trajecto.

Os bilhetes-oferta, nas rotas entre Lisboa/Porto e Açores são para um bebé (até 23 meses) e uma criança (2 a 11 anos): “oferta da tarifa por cada adulto”. Fora da oferta: as taxas, que na companhia açoriana deverão rondar os 35 euros.

Na TAP, a campanha refere-se a voos Ponta Delgada e Terceira / Faro, Lisboa ou Porto. Vigora até 4 de Março e abrange voos durante o mês de Março e até 7 de Abril. Passadas as férias da Páscoa, incluirá também voos de 26 de Abril a 30 de Junho. É referido nas condições um período de estada mínima de sexta para sábado ou três dias (máxima de um mês).

Tal como na SATA, fora da oferta: as taxas, no caso só as aeroportuárias, o que rondará os 30 euros. No comunicado da promoção refere-se que “no caso dos bebés (0-2 anos, inclusive) a viagem terá um custo de 1 euro” – embora numa pesquisa-teste este valor simbólico não surgisse adicionado ao valor final.