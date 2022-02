Nuno Guerreiro estreia álbum com canção que é “um grito à liberdade” de ser ele próprio

É hoje lançado nas plataformas digitais o novo álbum a solo de Nuno Guerreiro, vocalista da Ala dos Namorados. Na Hora Certa, assim se chama o disco, tem letras de Tiago Torres da Silva e músicas de Pedro Jóia e vai ser apresentado ao vivo no Coliseu dos Recreios, num concerto que reúne outras vozes para as quais Tiago Torres da Silva compôs: Joana Amendoeira e Marcos Sacramento. O concerto está marcado para 23 de Março, às 21h30. Em formato físico (CD), o álbum Na Hora Certa só chegará às lojas no dia 11 de Março.

A acompanhar a estreia digital do disco, é lançado esta sexta-feira o videoclipe de uma das suas canções, Ir em cantigas, assim explicado por Nuno Guerreiro ao PÚBLICO: “Na altura em que pensámos gravar o vídeo, ainda não tínhamos uma ideia concreta acerca de como iria ser. Mas como o [artista plástico] Pedro Guimarães estava a trabalhar a imagem e a capa do disco, o Ivan Dias [que fez o vídeo] achou que o ideal seria gravar dentro do estúdio.” Assim foi. Apesar de o quadro da capa já estar terminado, Pedro Guimarães foi filmado durante outras pinturas no seu estúdio antigo (agora tem um novo, mais espaçoso), enquanto Nuno Guerreiro canta. “O Pedro é um artista plástico super talentoso, uma pessoa incrível”, diz o cantor. Quanto ao que transmite a canção, Nuno Guerreiro diz que “pode ter várias interpretações”: “Depende do ponto de vista de quem a ouvir. Para mim, como a canção diz ‘salva-me de mim, salva-me de ti’, é um pouco um grito à liberdade de ser eu próprio. Há pessoas que amadurecem mais cedo do que outras, e o disco fala muitas vezes disso. Eu fui crescendo com alma de menino, pela vida fora, e às vezes crescer custa muito. Esta canção é um grito à descoberta da própria pessoa.”

A par da Ala dos Namorados, Nuno Guerreiro gravara até agora três álbuns a solo: Carta de Amor (1999), Tento Saber (2002) e Gangster Mascarado (2011). O novo álbum, Na hora certa, além do tema-título e daquele que agora se estreia em videoclipe, Ir em cantigas, inclui mais oito canções, duas das quais cantadas em dueto: Duplo sentido, com Noble; e Veneno, com Maria João. As outras são: Ser quem sou, Do lado errado, Infinito, Ladrão, Da boca ao beijo e Tudo ou nada. Além de Nuno Guerreiro (voz) Pedro Jóia (guitarra clássica, composição de todas as músicas e produção), participaram nas gravações do disco Norton Daiello (baixo eléctrico), Vicky (bateria) e João Frade (acordeão).