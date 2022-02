As palavras de um protesto em Lisboa: “É o fim do mundo, está um caos autêntico”

Desde as dez da manhã desta quinta-feira que engrossa o número de pessoas junto à Embaixada da Federação Russa em Lisboa em protesto contra a entrada das tropas russas na Ucrânia e os tempos de “guerra” que se vivem no país. A manifestação decorre de forma pacífica e promete prolongar-se. Apesar do número reduzido de pessoas e da calma aparente, há um momento em que duas pessoas são transportadas pela polícia para junto do resto do grupo, que tem de se manter a uma distância de 100 metros da embaixada segundo as exigências dos agentes. “A minha família está a morrer e vocês estão a defender isso [a embaixada]?”, grita um manifestante ao ser empurrado para trás das barreiras. É um pequeno instante de tensão.