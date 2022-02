Padre antifascista Mário de Oliveira morreu hoje aos 84 anos

Mário de Oliveira, de 84 anos, antigo pároco em Macieira da Lixa, no concelho de Felgueiras, distrito do Porto, evidenciou-se na luta anticolonial e na resistência antifascista, tendo sido capelão das tropas portuguesas na Guiné-Bissau. Acusado de subversão, foi detido duas vezes no período anterior ao 25 de Abril, por assumir o combate ao regime.