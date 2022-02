Serralves: a exposição de Tarek Atoui (também) é para se ouvir

O artista libanês inaugura esta quinta-feira O Testemunho das Águas , que cruza sons recolhidos sob as águas de cidades portuárias com o ruído dos vermes a processar a compostagem do parque da fundação.

Serralves inaugurou esta quinta-feira, no museu e no parque, a sua primeira grande exposição do ano, O Testemunho das Águas, de Tarek Atoui, um artista e compositor electro-acústico libanês cujos projectos envolvem a captação e conexão de sons recolhidos em contextos físicos a que não associamos sonoridades audíveis, sejam eles o mundo que se agita sob as águas de cidades portuárias ou o ruído que os vermes fazem a decompor folhas secas e outros resíduos vegetais.