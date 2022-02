Chefe da Força Aérea não é reconduzido. Cartaxo Alves é o referido para a sucessão

O actual Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, (CEMA), general Joaquim Borrego, não vai ser reconduzido no cargo. A decisão vai ser tomada na reunião do conselho de ministros desta quinta-feira.

O general Joaquim Borrego termina este sábado, 28 de Fevereiro, os três anos de mandato, e o próprio só teve recentemente indicações precisas sobre a sua não recondução. Aliás, na última reunião do Conselho Superior da Força Aérea, nesta segunda-feira a questão da continuidade do CEMA não estava agendada. Não houve uma interpretação única sobre este facto que, contudo, dados os prazos, não deixou de surpreender.

Assim, no próximo sábado o general Borrego passa à reserva, o que implica que o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, já ouviu o Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, e que este, por seu turno, já tem na sua posse um parecer não vinculativo do Conselho Superior da Força Aérea. Contudo, este órgão na sua última reunião desta segunda-feira não abordou o assunto e a única possibilidade de acelerar o processo foi suscitar, nas últimas horas, os procedimentos com urgência. Em meios militares é referido como sucessor do general Joaquim Borrego, o general João Cartaxo Alves, até agora responsável da logística da Força Aérea.

O general Borrego foi um dos mais duros críticos à Lei Orgânica Organização das Forças Armadas (LOBOFA), aquando uma audição à porta fechada da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional às chefias militares, dos três ramos e do CEMGFA. Nessa audiência à porta fechada no Parlamento, apontou as debilidades da Força Aérea: o facto de a eficácia operacional estar dependente, sobretudo, dos meios disponibilizados, que não são suficientes. Os “bons resultados”, que o ramo tem apresentado, segundo disse à Comissão de Defesa, “não surgem isentos de dificuldades”, precisando: “São conhecidas, e têm sido amplamente relevadas, as lacunas persistentes, no que diz respeito aos recursos humanos, materiais e financeiros.” E apelou que se dê a estes problemas “especial atenção, por deles depender, verdadeiramente, o reforço da eficácia operacional”.

“No plano material”, acrescentou “é preocupante a prontidão dos meios aéreos fruto do desinvestimento acumulado na regeneração do potencial das aeronaves”, tornando-se “necessário investir na modernização das capacidades aéreas para que a relevância e a eficácia operacional se mantenham intactas junto dos nossos parceiros e aliados tradicionais”. Joaquim Borrego solicitou, também, respostas concretas para a “reduzida prontidão dos meios aéreos”, para o “contínuo agravamento, resultante do subfinanciamento para a operação” e ainda pôs em causa a componente da reforma que torna o ministro mais distante dos chefes: perguntando como é que “o anunciado afastamento entre a tutela e os ramos poderá facilitar a resolução destas questões”.