O brilho de João Félix não chegou para o Atlético de Madrid vencer

Avançado português marcou no empate (1-1) dos “ colchoneros ” em Madrid com o Manchester United, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Nunca deixar um adversário vivo no jogo. E nunca morrer antes da hora. Foram essas as lições que Atlético de Madrid e Manchester United aprenderam nesta quarta-feira, no Wanda Metropolitano, com o empate (1-1) no jogo da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Este é um resultado que deixa tudo em aberto para a segunda mão, marcada para 15 de Março, em Old Trafford, mas muito penalizador para um Atlético que foi dominador durante boa parte dos 90 minutos.

O golo inicial do Atlético surgiu com naturalidade, apesar de ter sido bastante madrugador. A equipa de Diego Simeone, com João Félix de início, entrou com tudo e não deixou o United, com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes no “onze”, passar do seu meio-campo defensivo.

E foi num desses momentos de pressão que os “colchoneros” chegaram à vantagem aos 7’, numa bola ganha no meio-campo que se transformou rapidamente em ataque. Lodi fez um cruzamento e João Félix, com um potente golpe de cabeça, bateu David de Gea, um ex-"colchonero”, naquele que foi o sétimo golo do avançado português em 20 jogos na Champions.

A evolução natural do resultado seria mais golos para o Atlético, tal foi o domínio exercido e a falta de intensidade dos homens de Ralf Rangnick, em especial de Paul Pogba, que mais do que um jogador ausente, era alguém que cometia erros infantis. E os portugueses dos “red devils” não escapavam à mediocridade. Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes não tinham bola perto da baliza e tinham de andar a lutar no meio-campo.

Só que o domínio dos “colchoneros” não teve mais resultados e, na segunda parte, foi sendo menos intenso, feito com menos energia. O United foi tentando meter a cabeça de fora e teve a sua melhor oportunidade aos 79’, num livre directo frontal. Era o momento para Cristiano Ronaldo, recordista de golos na Champions (140 marcados), brilhar, mas o seu remate saiu muito por cima da baliza de Oblak.

Não brilhou Ronaldo, mas brilhou um jovem sueco de apenas 19 anos e que tem aparecido com alguma regularidade na equipa do United. Aos 80’, numa das raras vezes em que teve espaço e tempo para pensar e executar, Bruno Fernandes fez um passe perfeito na direcção de Anthony Elanga e o jovem que está ligado ao United desde os 15 anos ultrapassou um defesa do Atlético, encarou Oblak e fez o empate. Já se tinha estreado a marcar três dias antes na Premier League frente ao Leeds, voltou a fazê-lo no maior palco de todos, a Champions.