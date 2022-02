Afinal, o Benfica-Ajax era mesmo 50/50

Nélson Veríssimo tinha dito que o Benfica-Ajax era uma eliminatória 50/50 na divisão de favoritismo e o Benfica tratou de provar, nesta quarta-feira, que a frase do técnico do Benfica não era só “bazófia” – expressão que o próprio escolheu. Portugueses e neerlandeses empataram (2-2) na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, um resultado que deixa tudo em aberto para o jogo em Amesterdão.

Frente a uma equipa com perfil de “lobo” na sua fase atacante e “cordeiro” no sector defensivo, a dicotomia foi resolvida pelo Benfica, que conseguiu travar uma poderosa formação dos Países Baixos que seguia imbatível na Europa.

Quando pouco o faria prever, o Benfica acaba de ganhar, a 23 de Fevereiro, algo por que lutar nesta temporada. Tendo taças internas perdidas, campeonato como uma miragem e mesmo o segundo lugar bastante difícil, resta a Champions para ainda impressionar nesta época – algo que, em 90 minutos, passou de homérico a apenas difícil.

Neste jogo, o Benfica acabou por corrigir uma abordagem inicial teoricamente infeliz. Sabe-se o quanto o Ajax se expõe quando joga em ataque posicional, pelo que quanto mais bola o Benfica desse ao adversário mais perigoso se tornaria, pelo espaço dado pelos neerlandeses, sempre sofríveis na transição defensiva. Na primeira parte, o Benfica quis dividir o jogo, sendo pouco perigoso. Na segunda, “ofereceu” a bola ao adversário, tornando-se, aí sim, mais perigoso. Este aparente paradoxo teve, porém, total lógica tendo em conta os predicados do Ajax.

Má opção inicial

A primeira parte teve contornos curiosos, já que seria suposto haver um Ajax avassalador a circundar a área do Benfica e uma equipa “encarnada” de bloco muito baixo a tentar explorar transições, mas não bem isso que se viu.

Nélson Veríssimo resistiu à tentação de chamar a jogo mais um médio, mantendo o 4x4x2 que tem utilizado. Apesar de Gonçalo Ramos baixar muitas vezes para ser um terceiro jogador de meio-campo, a equipa pressionou quase sempre em 4x4x2, num bloco médio, mas o mais surpreendente foi mesmo ver os “encarnados” com uma estranha audácia com bola.

A equipa não só raramente abdicava de sair de trás com a bola controlada como projectou mais do que uma vez os dois laterais em simultâneo na primeira fase de construção. Fê-lo mesmo sabendo que o Ajax é a terceira equipa da Champions que mais bolas recupera no terço de campo adversário, algo que não foi aviso suficiente para alguma prudência no risco tomado em zonas recuadas.

Positivo/Negativo Positivo Darwin e Rafa Ambos pouco em jogo na primeira parte, mas decisivos na segunda. Nem sempre decidem bem, mas, com espaço para correr, são do mais perigoso que existe na Europa.

Positivo Taarabt Tal como o Benfica, subiu de rendimento na segunda parte, com muita qualidade a tirar a bola de zonas de pressão, ora em passe (falhou muito poucos), ora em condução. Negativo Abordagem inicial do Benfica A leitura do que são Ajax e Benfica permitia concluir que seria com os neerlandeses projectados que o Benfica poderia ser mais letal. Ainda foi a tempo na segunda parte, mas a demora poderia ter custado caro.

Negativo Ajax Leva de Lisboa um empate a dois, mas só pode queixar-se de si próprio por não ter resolvido a eliminatória na primeira parte. Na segunda, a defesa foi o que costuma ser.

Resultado: aos 18’, não só Grimaldo perdeu uma bola em zona recuada como Gilberto, do lado oposto, estava totalmente projectado em largura. Mazraoui pôde cruzar da direita e Tadic, sozinho durante muito tempo, finalizou de primeira, sem deixar a bola cair no chão. Quando Gilberto chegou à área para fazer o seu trabalho já o sérvio estava a festejar.

Esta audácia com bola, que já tinha provocado sustos aos 6’ e aos 11’, deixou ainda o Benfica perto de sofrer aos 46’, havendo remate fraco de Antony. Mas houve mais para contar antes desse momento.

O Ajax foi crescendo no jogo depois do 1-0, mas, em rigor, até houve uma surpreendente divisão da iniciativa, com os neerlandeses possivelmente conscientes de que quanto mais “suicida” fosse o Benfica, maior probabilidade teria de “matar” já a eliminatória.

Mas os “encarnados”, de forma consentida ou não, acabaram por conseguir ter o Ajax em zona defensiva durante alguns períodos do jogo, ainda que essa opção estratégica os inibisse de activarem Darwin em profundidade com maior frequência – e, em tese, seria esse o “ouro” para este jogo, “convidando” o Ajax a subir a equipa.

O Benfica chegou ao empate aos 26’, num lance em que Vertonghen, após um canto, cruzou contra Haller, que fez autogolo – confirmou que marca em todos os jogos da Champions. Logo a seguir, o costa-marfinense vingou-se: após um cruzamento, ganhou o duelo com Vertonghen (abordagem estranha e algo passiva do belga) e rematou para defesa inicial de Vlachodimos, impotente para travar a recarga do avançado – desta vez, marcou na baliza certa.

O Ajax tomou, nessa fase, conta do jogo. A equipa cresceu e começou a fazer o Benfica correr atrás da bola, apostando no habitual jogo de permanente permuta de posições. E o Benfica, parecendo por vezes muito preso a referências individuais, acabou por pagar caro essa estratégia defensiva. O médio-defensivo Álvarez saiu da sua zona e apareceu na área a pedir um passe vertical a Antony. Houve remate ao poste do médio, com a recarga infeliz de Haller.

Sendo certo que o Benfica conseguiu suster o Ajax durante vários minutos, é certo também que os neerlandeses poderiam perfeitamente ter chegado ao intervalo com uma vantagem mais confortável.

Mudança estratégica

Para a segunda parte, Nélson Veríssimo mudou de forma clara a postura do Benfica. Como se esperava logo de início, a equipa entrou mais expectante, explorando depois o espaço. Chamou Darwin em profundidade mais vezes e teve até dois lances interessantes: um de Everton aos 57’ e, sobretudo, um contra-ataque mal definido por Rafa aos 60’ e um remate perigoso de Darwin aos 61’.

E Veríssimo colocou, depois, o uruguaio na ala, lançando Yaremchuk, para capitalizar mais ainda os predicados de Darwin. O ucraniano, também numa transição, esteve perto do golo aos 69’, assistido por Rafa.

Até que aos 72’ houve nova correria de Rafa, com o Ajax desposicionado – algo que já se sabe desta equipa –, e o remate de Gonçalo Ramos, para defesa de Pasveer, teve recarga vitoriosa de Yaremchuk.

Curiosamente – ou não –, quanto mais o Ajax tinha a bola, mais espaço dava, mais Darwin e Rafa entravam em jogo e mais perigoso ficava o Benfica.

Possivelmente acreditando que resolverá a eliminatória em Amesterdão, o Ajax assumiu, nesta fase, uma postura expectante, até pelo crescimento mental do Benfica e do próprio Estádio da Luz.