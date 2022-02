A formação gratuita que te leva ao Parlamento Europeu está de volta (e agora com mais vagas)

Programa organizado pela eurodeputada do Partido Socialista Maria Manuel Leitão Marques inclui várias sessões com diferentes temas e a oportunidade de visitar o Parlamento Europeu. Candidaturas abertas até 1 de Março.

O programa de formação Geração KNow está de regresso: com acesso gratuito e em formato maioritariamente online, quer dar a oportunidade aos portugueses de saberem mais sobre instituições e assuntos europeus, explorando também desafios actuais como as transições digital e climática, questões sociais, migrações ou a competitividade face às outras regiões do mundo.

“Muitas vezes verificamos que não há grande sensibilidade e conhecimento sobre como funcionam as instituições europeias, ou sobre como as políticas europeias têm tanto a ver com as políticas nacionais, e vice-versa”, explica a eurodeputada do Partido Socialista e organizadora do Geração Know, Maria Manuel Leitão Marques. “No final do dia, muita daquela legislação tem a ver com a nossa vida diária.”

Para esta segunda edição estão disponíveis 30 vagas, com inscrições até 1 de Março — e qualquer pessoa se pode candidatar. O programa tem nove formações online e duas sessões presenciais, a de abertura e a de encerramento, que se destaca pela visita ao Parlamento Europeu, em Bruxelas. Maria Manuel Leitão Marques esclarece que “é uma oportunidade de [os cidadãos] verem o que lá se estuda, o que lá se faz, o que lá se discute”.

Entre Março e Junho serão abordados temas como o futuro digital, a transição ambiental, direitos humanos e migrações, igualdade de género e ciência e inovação. As sessões vão ser conduzidas por especialistas das áreas que se relacionam com as instituições, estando aptos a partilhar experiências reais e perspectivas internas.

Os interessados devem preencher um formulário online. A selecção dos participantes será baseada na avaliação dos percursos cívicos e profissionais e os candidatos que forem escolhidos vão ser contactados por email. Todas as informações acerca da formação podem ser obtidas aqui, ou através do email geracaoknow@gmail.com .

“Se esta edição correr bem, abrirei uma terceira”, adianta Maria Manuel Leitão Marques. Com o sucesso do primeiro programa e perspectivas positivas para este ano, fica no ar a possibilidade de continuar a organizar edições. ​

Texto editado por Ana Maria Henriques