No País de Gales, o asfalto foi misturado com fragmentos de fraldas usadas para revestir um trecho de 2,4 quilómetros de auto-estrada. Embora as pessoas devam ainda ser encorajadas a optar por fraldas não descartáveis, a estrada ajudou a resolver, “aqui e agora”, o problema de uma montanha de lixo.