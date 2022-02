Caminhamos na companhia da pintura de Maria Capelo

Na exposição Do planalto se dobra a montanha de Maria Capelo, ecoa o som de uma corneta. Parece longínquo, mas vem do excerto de um filme, situado à entrada da sala. Trata-se de Lumière d’été (1943) do cineasta francês Jean Grémilon. Logo a seguir, ouvem-se mais sons: o de uma explosão e de pedras que caem por um monte abaixo. Também pertencem ao filme. Entretanto, em volta, no espaço físico, vêem-se pinturas a óleo, de tamanhos consideráveis, que representam paisagens. Repousam em várias salas da Galeria Zé dois Bois, em Lisboa, e aguardam o corpo, a memória e o tempo do visitante. Solicitam-lhes uma pausa contra a aceleração, movimentos vagarosos; afinal é uma exposição na qual ele caminhará na companhia da pintura.