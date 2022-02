Em Odemira, o problema não era “o Cabrita”, mas a exploração de imigrantes

A decisão de recorrer ao parque de campismo emocionou muito a direita, mas a exploração da mão-de-obra a um nível degradante não tanto. Cabrita saiu do Governo e tudo continua como antes em Odemira – menos a incidência da Covid.

No ano que passou, o país acordou para a situação dos imigrantes em Odemira. Um surto de Covid-19 levou o Governo a requisitar o parque de campismo Zmar e pôs muitos partidos a clamar pela demissão do ministro da Administração Interna. De repente, um Portugal estupefacto descobriu que no seu território se exploravam imigrantes, a quem eram dadas condições laborais e de habitação vergonhosas. O assunto encheu jornais e telejornais e, como é costume, passado uns dias volatilizou-se.