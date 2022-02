FC Porto sabia por onde derrubar o Moreirense

O FC Porto bateu neste domingo o Moreirense (1-0), em partida da jornada 23 da I Liga. Com este resultado, os “dragões” recolocam em seis pontos a vantagem para o Sporting e deixam o Benfica (que empatou) já a acima da barreira mental dos dez pontos – são já 12 de atraso.

Numa semana em que Rúben Amorim colocou o futebol nacional a falar de escolas e universidades, o FC Porto mostrou que foi um “aluno” que estudou bem a lição para defrontar o Moreirense.

Na antevisão da partida falou-se de o Moreirense ser a equipa da I Liga com pior percentagem de acerto no passe, algo que seria música para os ouvidos portistas, tal é a força da equipa de Conceição na recuperação de bolas em zonas adiantadas. Dito e feito.

Aos 40’, houve bola recuperada em zona adiantada – notou-se a inclusão de muitos jogadores na pressão –, Taremi lançado em profundidade pela esquerda e, depois de ultrapassar Artur Jorge (que teve de esfriar os ímpetos por já ter amarelo), o iraniano assistiu Evanilson para um golo fácil de marcar e fácil de prever pelas estatísticas.

Logo a seguir o VAR ainda reverteu um penálti inicialmente atribuído ao Moreirense e essa decisão, certa ou errada do ponto de vista técnico (análise para Pedro Henriques nesta segunda-feira), dava alguma lógica ao jogo: os minhotos pouco tinham feito para terem uma oportunidade de golo tão clara e muito menos para chegarem ao empate.

Isto porque a primeira parte foi amplamente dominada pelo FC Porto, que subjugou o Moreirense durante quase todo o tempo, circundando a área minhota. Apesar desse domínio claro e permanente, houve, porém, alguma incapacidade de variar as soluções ofensivas.

Aos 15’ houve uma bola entre linhas entre Vitinha e Taremi (remate do iraniano para defesa de Pasinato) e aos 20’ entre Vitinha e Fábio Vieira (jogada estudada num livre, que deu remate para fora), mas a equipa portista teve quase sempre dificuldades em penetrar no bloco adversário.

Com Otávio à esquerda e Fábio Vieira à direita (ainda que fugisse bastante dessa posição), o FC Porto afunilou muito o jogo. E os passes interiores e os apoios frontais são mais eficazes quando maior for o espaçamento da equipa, dando aos jogadores entre linhas mais tempo e espaço para decidirem.

Positivo/Negativo Positivo Vitinha Mais um “recital” do médio portista, que controlou o jogo como quis durante um largo período.

Positivo Taremi Bom jogo do iraniano, com vários lances de relevo.

Positivo Evanilson Uma vez mais, matador. Não foi dos jogadores mais envolvidos na partida, mas foi decisivo.

Positivo Pasinato O guarda-redes do Moreirense foi importante em alguns lances de finalização do FC Porto. Negativo Steven Vitória Numa fase em que o Moreirense iria “assaltar” a área de um FC Porto reduzido a dez, Steven, um jogador com vasta experiência, fez com que o árbitro o expulsasse com dois amarelos em dois segundos, por protestos.

O Moreirense podia, portanto, ter a defesa bem fechada e compacta, já que não existiam jogadores como Luis Díaz (já partiu para Inglaterra), Pepê ou Galeno, capazes de obrigarem os minhotos a esticarem mais a defesa, com laterais mais abertos.

Esta solução apareceu precisamente aos 31’, quando Fábio Vieira, em zona central, desmarcou Evanilson, que tinha feito um movimento em largura, abrindo a defesa do Moreirense – o lance acabou com defesa de Pasinato.

Este “clique” pelo sucesso na exploração da largura poderá ter levado Sérgio Conceição a pedir mais profundidade aos laterais, sobretudo Zaidu, que acabou a primeira parte claramente mais ofensivo, criando, por extensão, espaços em zonas centrais.

A segunda parte trouxe um jogo bastante mais desinteressante, com o FC Porto a controlar a partida com bola, sendo bastante menos acutilante e criativo em zonas ofensivas. O Moreirense, com uma equipa preparada para o momento defensivo, pouco conseguiu fazer para mudar o rumo do jogo.

Conta-se uma grande oportunidade de golo aos 71’ – novamente Vitinha a “inventar”, desta vez para finalização de Taremi e mais uma defesa de Pasinato –, mas a partida foi, globalmente, mal jogada.

Aos 79’, o médio sérvio Grujic, recém-entrado, garantiu que só estaria 13 minutos em campo, vendo o segundo amarelo em poucos minutos. Na sequência da falta cometida por Grujic houve livre de André Luís à trave.

Era momento para reacção minhota, mas o capitão Steven Vitória, de 35 anos, tinha planos diferentes, deixando o Moreirense a jogar com dez por protestar de forma veemente um amarelo que lhe foi exibido – o árbitro Luís Godinho mostrou os dois de seguida, aos 85’.

Nada de diferente se passou a partir daí. Um jogo de mais luta do que futebol manteve-se dessa forma até ao apito final, apesar de Diogo Costa ainda ter tido a possibilidade de salvar o FC Porto aos 90+3’, num remate de Lacerda.