Pais autoritários podem afectar desenvolvimento cerebral dos filhos

Estudo da Universidade de Xangai revela que punições corporais e hostilidade verbal por parte dos pais têm impactos negativos nas funções executivas do cérebro e no seu desenvolvimento.

Uma relação autoritária com os filhos pode provocar estragos maiores no desenvolvimento destes do que se supunha só com base na análise do seu comportamento. Recorrendo à técnica de electroencefalografia, quatro investigadores da Universidade de Xangai (Jiahe Zhang, Zhixuan Yan, Wenya Nan e Dan Cai) constataram recentemente que “as crianças alvo de uma parentalidade autoritária mostram um atraso no desenvolvimento das funções cerebrais por comparação aos seus pares criados numa relação mais branda”.