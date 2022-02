Daniel Jonas: quando traduzir Chaucer é dar vivas ao português

De Geoffrey Chaucer se diz que foi o pai da literatura inglesa. Afirmá-lo, sem mais, é, no entanto, esquecer séculos de literatura anteriores à centúria de Trezentos em que viveu o autor dos Cantos de Cantuária. Basta pensar que antes dele escreveram o Venerável Beda (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) ou o poeta anónimo de Beowulf — do cânone da literatura das Ilhas ao grande ecrã um nome, por si só, simbólico da velha Albion. Mas toda essa literatura — produzida entre o século VII e X — ou foi escrita em latim, ou no chamado Old English (anglo-saxão, para muito simplificar), com notação gráfica claramente distinta da actual (uso de grafemas inexistentes no inglês moderno). O que tem tanto que ver com a língua de hoje, ou mesmo com o inglês médio de Chaucer, quanto o dinamarquês, ou o frísio. Por isso, embora se trate de literatura inglesa — e genialmente, em várias paragens dessa fase mais remota: por exemplo, no Beowulf, traduzido pelo Nobel irlandês, o poeta Seamus Heaney —, com Chaucer começa o período mais reconhecível desta literatura, já escrita num inglês (quase) inteligível ao leitor de hoje.