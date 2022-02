“Não sinto que estejamos a desenhar uma estratégia clara para gerir a situação pós pandémica”

Em entrevista ao PÚBLICO, o recém-eleito bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Hélder Mota Filipe, considera que por esta altura já devia existir um plano para a recuperação de listas de espera. Quanto ao futuro da profissão, espera ver maior reconhecimento do papel dos farmacêuticos no SNS.

Recentemente eleito bastonário da Ordem dos Farmacêuticos - a sua tomada de posse está prevista para o fim do mês -, Hélder Mota Filipe assume que “um dos grandes desafios” do mandato será identificar a forma como a profissão poderá ajudar o SNS no período pós pandemia. Uma fase que considera que não está a ser preparada como devia. Olhando para o período actual, considera que onde a gestão da pandemia “mais falhou foi numa comunicação eficaz” que permitisse às pessoas ficarem esclarecidas sobre a segurança das vacinas e considera que nesta fase a testagem devia ser mais dirigida a quem tem maior risco de desenvolver doença grave.