Trojan Horse quer ajudar artistas digitais a encontrar trabalho

O Trojan Horse was a Unicorn vai promover mais um evento destinado a artistas do mundo do entretenimento digital. Fruto das dificuldades criadas com a pandemia, o THU Career Camp, que se realiza em Março, decorre online e é gratuito.

Em Portugal, não há muitas oportunidades de trabalho nas áreas do entretenimento e artes digitais. Mas, para permitir que artistas de todo o mundo mostrem os seus talentos e conquistem contactos, o festival de entretenimento digital Trojan Horse was a Unicorn (THU) está a promover um evento para incitar o recrutamento e a mentoria.

O THU Career Camp vai decorrer online e é gratuito, destinando-se a criadores e artistas de entretenimento digital, como game developers, animadores, riggers, designers, artistas conceptuais, 2D, 3D e VFX, entre outros. Os bilhetes podem ser pedidos através do site do festival e concedem acesso a um leque personalizado de actividades: workshops, palestras, mentorias, revisões de portfólio, sessões de recrutamento e até entrevistas de emprego. O objectivo é conceder a possibilidade de mostrar trabalho e de encontrar oportunidades profissionais na área através do contacto entre artistas e empresas. São vários os nomes com presença confirmada, destacando-se gigantes da indústria como a Kojima Productions, a Lucasfilm e a Sony Pictures Animation.

Os interessados podem concorrer a vagas para mentorias e entrevistas de trabalho para as empresas presentes. Ao P3, o Trojan Horse adiantou que, neste momento, existem mais de 170 oportunidades de emprego e que os números estão em constante actualização. Além disso, também vão decorrer, por exemplo, “coffee hours” informais com recrutadores de várias áreas, avaliações de portfólio, sessões de perguntas e respostas sobre produção de videojogos e ainda sessões de esclarecimento sobre como conseguir um visto de trabalho no Japão, acompanhada de um retrato da realidade de trabalho em Tóquio.

A primeira edição do evento nasceu em 2020 com a pandemia, que fez com que os profissionais deste sector tivessem dificuldades em encontrar oportunidades. “Não podiam sair de casa nem ir a eventos físicos, tal como o nosso THU Main Event, que foi cancelado. Então o nosso objectivo foi criar algo que humanizasse o networking digital e que reunisse no mesmo sítio as melhores empresas da indústria, que estão ali para ajudar os participantes a desenvolverem as suas carreiras”, explica o Trojan Horse ao P3.

Em 2020, o THU Career Camp contou com 1700 participantes, permitiu a realização de 1100 entrevistas de emprego e mentorias e gerou 337 ofertas de emprego. Para esta edição, a decorrer entre os dias 8 e 10 de Março deste ano, esperam-se cerca de 3000 participantes. "Uma vez que é online, não existe qualquer tipo de barreira geográfica ou constrangimento”, adianta o Trojan Horse ao P3. “Isto também acaba por ser uma oportunidade para promover a inclusão e a diversidade na indústria, existindo um esforço no sentido de trazer talentos que, de outra forma, não poderiam aceder a este tipo de oportunidades. ​"

O Trojan Horse conta que teve — e continua a ter — desafios e dificuldades derivados da falta de reconhecimento desta área em Portugal. Ainda assim, acreditam que o futuro é promissor. “A indústria de entretenimento digital não tem expressão em Portugal, mas acreditamos no potencial do país neste sector, tendo sido essa a razão do regresso do nosso evento a Tróia depois de dois anos em Malta. Sentimos que se está a começar a olhar para esta indústria de forma diferente no que diz respeito à importância e ao potencial da mesma para a criação de emprego, atracção de investimento e de tecnologia”.

Nos últimos anos, o festival tem crescido e o reconhecimento da arte e do entretenimento digitais tem aumentado a nível internacional. Com as várias iniciativas que promove, o Trojan Horse espera trazer essa mentalidade para o país. “Conseguimos, ao longo dos últimos nove anos, criar uma comunidade global que reúne todas as áreas do sector, promovendo o acesso a oportunidades e fazendo a ponte entre todos os players: recrutadores, investidores, talento e empresas. E é exactamente isso que queremos trazer para o país.”

O festival Trojan Horse nasceu em Tróia, em 2013, onde actualmente decorre o seu evento principal, o THU Main Event. Durante 2018 e 2019 mudou-se para Malta, depois da falta de apoios locais obrigar à saída de Portugal, tendo regressado em 2021.

