No Carnaval de Estarreja revive-se uma Batalha de Flores que não se realiza há um século

Estarreja, tal como o vizinho concelho de Ovar, cancelaram os corsos de Carnaval, mas há programação alternativa, incluindo a recuperação de antigas tradições. Não saem às ruas de Estarreja as quatro escolas de samba e sete grupos de folia, mas o programa de comemorações passa por concertos, espectáculos, oficinas, animação de rua ou a reinterpretação da “esquecida” Batalha das Flores.

“Passados quase 100 anos, a Batalha das Flores volta a Estarreja, reinterpretada numa instalação artística, que irá colorir a Praça Francisco Barbosa”, anuncia a autarquia. E esta é uma velha batalha: “o fim dos anos 20 marcam o fim da Batalha das Flores, mas 2022 pode mudar isso”, indicam, convidado os residentes a decorarem as janelas e varandas com flores.

A batalha foi referenciada na imprensa local em 1903, com um desfile, que seguiria nos anos seguintes a realizar-se. “Pelos inícios do século XX, o povo fazia sair à rua, ainda que de forma tímida, a crítica social que contrastava com os característicos bailaricos que reuniam a mais alta sociedade da então Vila de Estarreja”, explica a a associação do Carnaval local.

Em 2022, há renovada batalha e a programação de Carnaval começa no dia 18 com a abertura da Fábrica da Fantasia – realização de oficinas de construção de adereços e de figurinos, nas sedes do grupo de folia Os Viscondes e da escola de samba Vai Quem Quer, os vencedores do Carnaval de 2020, em que se realizaram os últimos desfiles antes da chegada da pandemia. Nos dias 25 e 27 há animação na cidade.

Para o Cine Teatro estão marcados espectáculos: Tiago Nacarato com a Orquestra de Jazz de Estarreja (dia 19, 21h30), “Contar a cantar, uma História de Carnaval (dia 26, 22h30), João Seabra e Miguel 7 Estacas no espectáculo de stand up comedy “Sorria, é Carnaval” (dia 27, 17h), e Carlinhos 7 Cordas e Branka, com Samba Lê Lê, no concerto “Clássicos do Samba” (dia 28, 22h).