Covid-19. Governo reúne-se com especialistas no Infarmed na quarta-feira

O Governo vai reunir-se, na próxima quarta-feira, com especialistas, no Infarmed, para discutir um eventual alivio das medidas de combate à pandemia de covid-19. A reunião surge numa altura em que se verifica uma diminuição de novas infecções, que marca a fase descendente da pandemia em Portugal.

A possibilidade de uma mudança na estratégia de combate à pandemia de covid-19 já tinha sido avançada pela directora-geral da Saúde, Graça Freitas, no início do mês. As pessoas infectadas mas sem sintomas da covid-19 podem vir a ser dispensadas de fazer isolamento, assim como o uso de máscara pode passar a ser obrigatório só em alturas de risco. “Há um movimento europeu, liderado pelo Centro Europeu de Controlo e Doenças, e nós estamos alinhados com esse centro”, disse a responsável.

De acordo com o que o PÚBLICO apurou, junto de fonte do Governo, está agendada uma reunião com especialistas, para a próxima quarta-feira, no Infarmed. A última reunião teve lugar no dia 5 de Janeiro.

Portugal baixou do nível crítico para a situação de alarme no indicador de avaliação da pandemia do Instituto Superior Técnico e da Ordem dos Médicos, o que significa um alívio da pressão sobre os serviços de saúde.

Segundo os últimos dados do Instituto Superior Técnico (IST), o indicador que avalia o risco da pandemia para os serviços de saúde está agora nos 79.59, já abaixo do limiar do nível de alerta estabelecido em 80 pontos.

Apesar de ainda se sentir um elevado número de infecções , de acordo com o relatório das Linhas Vermelhas, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa), a actividade pandémica em Portugal apresenta nesta altura uma “tendência decrescente” em todas as regiões. A incidência cumulativa a 14 dias diminuiu para 5648 casos por 100 mil habitantes. Isto depois de o pico neste indicador se ter verificado a 1 de Fevereiro, com 7205 casos por 100 mil habitantes. A descida foi sentida em todas as regiões, com a maior variação a sentir-se na região Norte (menos 26%).