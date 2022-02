Inquérito a coronel dos Comandos por suspeita de falsificar regras da prova fatal continua sem decisão

Colectivo que julgou os instrutores do curso no qual morreram Hugo Abreu e Dylan da Silva em 2016 validou a tese de que era falso o documento entregue às autoridades por Dores Moreira e mais tarde pelo Estado-Maior do Exército. Essa suspeita valeu ao ex-comandante do regimento um processo-crime aberto em 2017 no Tribunal da Relação de Lisboa.