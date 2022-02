PEV atribui derrota a sondagens e ao voto útil no PS

O resultado eleitoral do PEV ficou “aquém do desejado e do esperado”, reconhece o conselho nacional dos ecologistas.

O Partido Ecologista Os Verdes (PEV) atribui os resultados das legislativas de 30 de Janeiro a uma “forte campanha” de divulgação de sondagens que apontavam para um “empate técnico” entre PS e PSD, o que levou “à proliferação do voto útil no PS”. É uma das principais conclusões da reunião do conselho nacional do partido, que decorreu esta tarde de sábado em Lisboa.