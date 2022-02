A primeira exposição a mostrar ao mundo a arte da pré-história chega ao Côa 101 anos depois

É da pré-história que vem a primeira arte. O homem usava as paredes e tectos das grutas onde se abrigava em comunidade, como em Altamira ou Lascaux, para pintar animais ou cenas de caça. No Côa trabalhou ao ar livre, gravando cavalos e auroques nas rochas, algumas nas margens do rio. Com que objectivos o fez, no interior e no exterior, é algo que está ainda aberto a discussão e as hipóteses de interpretação são muitas e sempre ligadas aos lugares em que esta arte aparece, às vezes em traços simples, esquemáticos, outras com formas e cores exuberantes.