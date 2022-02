Covid-19 em Portugal: 41 mortes e 24.271 novos casos. R(t) desce

Há menos 34 pessoas internadas nos hospitais portugueses, num total de 2332 pacientes hospitalizados com covid-19. Já nas unidades de cuidados intensivos contam-se 159 doentes internados, menos nove do que no balanço anterior. R(t) e incidência continuam a descer.

Portugal registou, na quinta-feira, 41 mortes e 24.271 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta sexta-feira.

Os dados da DGS indicam ainda que há menos 34 pessoas internadas nos hospitais portugueses, num total de 2332 pacientes hospitalizados com covid-19. Já nas unidades de cuidados intensivos contam-se 159 doentes internados, menos nove do que no balanço anterior.

Recuperaram da doença mais 40.691 pessoas, contabilizando-se agora um total de 2.428.926 recuperados.

Mais de um milhão de portugueses (1.228.433) está actualmente em isolamento, entre os quais 600.324 pessoas com infecção activa (menos 16.461 do que no dia anterior) e 628.109 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

No total, somam-se 20.442 óbitos por covid-19 e 3.049.692 casos confirmados desde o início da pandemia em Portugal, em Março de 2020.

R(t) e incidência continuam a descer

Segundo a actualização mais recente, divulgada esta sexta-feira pela DGS, o índice de transmissibilidade do vírus — designado por R(t) — desceu para 0,88 a nível nacional e também no território continental. Também a incidência desceu para 6099,6 a nível nacional e 6133,0 casos de infecção por cada 100 mil habitantes em território continental. Estes indicadores habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas-feiras.

A actualização anterior, feita pela DGS na quarta-feira, dava conta de um R(t) de 0,92 a nível nacional e no continente e de uma incidência nacional de 6562,1 casos por 100 mil habitantes e de 6610,1 casos no continente.