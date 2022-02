Judeus sefarditas. Advogados prometem passaporte português em seis meses

Não é apenas sentimental o apelo aos descendentes de judeus sefarditas para a obtenção da nacionalidade portuguesa ao abrigo de um regime especial da Lei da Nacionalidade. A reparação histórica da trágica decisão do rei D. Manuel I de expulsar as ancestrais comunidades judaicas de Portugal (os sefarditas), no final do século XV, tem sido aproveitada por empresas privadas em todo o mundo para angariarem potenciais interessados, publicitando de forma pragmática as vantagens associadas a um passaporte português.