“Esperamos que ainda este ano seja aprovada a atribuição de doutoramentos nos politécnicos”

De saída da presidência do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP) depois de quatro anos, Pedro Dominguinhos deixa um objectivo por cumprir. A aprovação da possibilidade de atribuição de doutoramentos pelas instituições do sector não chegou a ser regulamentada na Assembleia da República. Mas há garantias de PS e PSD que no arranque da nova legislatura a questão pode ficar finalmente ultrpassada.