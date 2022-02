Prioridades do Chega na AR: reforço da pensão de ex-combatentes e do subsídio de risco para polícias, e abolição de portagens

Pegando em algumas das principais bandeiras eleitorais, o grupo parlamentar do Chega vai iniciar a próxima legislatura com propostas para o reforço da pensão de ex-combatentes e do subsídio de risco dos polícias, assim como a reforma do sistema de portagens e o regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro. As prioridades legislativas foram decididas nesta sexta-feira à tarde, na primeira reunião da nova bancada do partido.