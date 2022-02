Jorge Jácome em Berlim, com um filme para o aqui e o agora

Super Natural , primeira longa do autor de Flores e Past Perfect , é um desafio incatalogável, indescritível. Como a primeira vez que ouvimos Variações ou os Velvet Underground: não sabemos o que é, mas sabemos que nunca vimos nada assim.

Avisamos desde já a navegação: ainda Berlim acaba de começar e já temos um filme de estarrecer no programa, em estreia ao princípio da tarde de sexta-feira. É português e - segundo as palavras do seu autor - “tinha a cara de Berlim.” “Por ter tido o meu filme anterior, por ser um filme político, aventuroso… E quando acabei a montagem, o natural era propô-lo a Berlim.”