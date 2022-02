Na linha da frente no Leste da Ucrânia, a ameaça russa faz parte da rotina diária

Para o soldado ucraniano de pé na lama gelada à porta de um armazém em ruínas, a guerra não é uma ameaça geopolítica iminente. É a sua rotina diária.

Durante meses, Maxim, de 26 anos, passou dias — e muitas noites — a patrulhar este terreno baldio de fábricas destruídas e oficinas abandonadas. O complexo que costumava ser a zona industrial de Avdiivka, na região de Donetsk, tem assistido a alguns dos combates mais sangrentos dos oito anos de batalha com os separatistas apoiados pela Rússia no Leste da Ucrânia.

A distância que separa as duas forças não chega a 100 metros, por entre escombros e arame farpado. Ataques e breves confrontos têm feito parte da frente de batalha em Avdiivka durante anos. Agora qualquer incidente, por muito pequeno que seja, acarreta um risco muito maior.

As autoridades ocidentais e os seus aliados em Kiev estão preocupados com qualquer provocação no campo de batalha e como pode ser usada pela Rússia, cujas forças continuam a posicionar-se ao longo da fronteira com a Ucrânia, como um pretexto potencial para uma acção militar.

“Eles tentam atingir-nos com lança-granadas, fogo de artilharia e de armas pequenas”, enumera Maxim, que recusa dizer o seu apelido para proteger a privacidade da família. “Não são condições fáceis, mas foi para o que nos alistámos”. Na quarta-feira, aconteceu outra vez.

O comandante da região, o tenente-general Oleksandr Pavliuk, percorre a frente com um grupo de jornalistas. Muitos tinham voado desde Kiev num dos transportes militares da Ucrânia, de fabrico russo, nunca subindo mais do que algumas centenas de metros para evitar o radar russo.

Têm o cuidado de não se afastar dos caminhos anteriormente trilhados pelos soldados. Os engenhos por explodir constituem um perigo. “Temos de ser o mais silenciosos possível agora”, afirma um intérprete militar quando um grupo entrou numa fábrica parcialmente demolida. Este é o posto avançado de operações, na “linha de contacto” que marca a divisão mais estreita entre os combatentes apoiados pela Ucrânia e pela Rússia.

Minutos depois das observações de Pavliuk, ouvem-se os primeiros disparos de metralhadora do lado separatista. “O mundo precisa de vir aqui para ver o que a Rússia tem feito ano após ano...” diz, em pé atrás de uma parede de caixas de munições e debaixo de um emaranhado de metal torcido.

Faz uma pausa. “O que estamos a ver hoje não é nada de novo”, continua.

Mais uma rajada de metralhadora. E depois outra.

“Precisamos de ir agora”, avisa um dos oficiais com firmeza. “Agora, depressa”. Um a um, o grupo passa por redes de camuflagem e barricadas de paredes de pneus, pisando nas paletes de madeira que preenchem grandes falhas no chão da antiga fábrica. Um operador de câmara ucraniano escorrega no gelo.

“Rápido agora, rápido”, ordena outro soldado. Na zona industrial de Avdiivka, numa das batalhas mais mortíferas da guerra, em 2017, morreram cerca de 44 soldados.

Do lado ucraniano, ninguém foi ferido no tiroteio de quarta-feira. De imediato regressou a difícil normalidade do local. Os cães vadios andam cautelosamente através dos labirintos, contornando as poças congeladas e veículos queimados espalhados por todos os lados.

Os soldados plantam-se a poucas dezenas de metros, a sondar linhas de visão, tendo sempre em mente a cobertura fornecida pelas paredes inclinadas e bermas de terra.

Pavliuk, que era comandante do batalhão há oito anos, quando a guerra começou, tem uma visão a longo prazo, muito além — décadas além — da crise actual. “Não importa a quantidade de tropas da Rússia, nós ficaremos aqui. Defenderemos a nossa pátria”, afirma.

Mais tiros. Desta vez mais alto. “Mexam-se agora”, grita alguém. “Mexam-se”.

O grupo, equipado com armadura de combate, apressa-se mais uma vez através da neve e do gelo para alcançar a distância de segurança. O soldado Maxim encolhe os ombros perante a ideia de que estas investidas habituais nas linhas da frente poderão tornar-se o gatilho para uma invasão de tropas russas.

“Aqui, nada mudou”, afirmou.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post