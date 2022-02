Em África há “luz ao fundo do túnel”: a pandemia pode ficar “controlada” este ano

A directora-regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para África, Matshidiso Moeti, garantiu esta quinta-feira que o continente “está no bom caminho para controlar a pandemia”. A boa notícia deve-se ao aumento do número de vacinados e à rapidez de reacção face a cada nova vaga.

“Podemos hoje finalmente dizer que há luz ao fundo do túnel. Têm sido dois anos extremamente difíceis, mas, contra todas as probabilidades, África está a conseguir lidar com esta tempestade terrível”, anunciou Moeti a partir de Brazzaville, na República do Congo, durante a conferência de imprensa semanal da OMS.

“Ao longo dos últimos dois anos, o continente tornou-se mais inteligente, rápido e eficaz na resposta dada a cada novo surto”, disse a directora-regional, que apelou, contudo, à necessidade de continuar a “agir de forma intensa” em particular no que toca à vacinação.

“Enquanto muitos países estão a aplicar doses de reforço, 85% dos africanos ainda não receberam uma única dose. Para atingir os níveis de imunidade atingidos por outros países, a vacinação tem que ser acelerada urgentemente”, afirmou, acrescentando que apenas “11% da população [africana] está totalmente vacinada”. Até ao momento, cerca de 672 milhões de doses de vacinas foram recebidas no continente.

O Banco Mundial “estima que a pandemia tenha empurrado até 40 milhões de pessoas em África para a pobreza extrema”, lembrou Matshidiso Moeti, que espera acelerar o processo de vacinação para que, até meio do ano, 70% da população esteja vacinada, restaurando a “vida socioeconómica do continente”.

Na conferência desta quinta-feira, a directora-regional informou ainda que os números de infecções e mortes por covid-19 no continente podem ser sete e duas a três vezes mais elevados do que os dados oficiais, respectivamente. Oficialmente, África registou mais de 242 mil mortes por covid-19 e 11 milhões de infectados.

Para Tiago Correia, especialista em saúde internacional, é de sinalizar a mudança de discurso público por parte de Moeti. “Tem conforto suficiente para anunciar que a situação epidemiológica em África já não é a mesma”, sublinha. Porém, “o problema não está resolvido”: “O controlo da pandemia não se pode fazer enquanto uma ou várias regiões estiverem em situações completamente desequilibradas. E gerir uma pandemia sem sistema de informação credível e consistente é fazer uma navegação à vista. Não conseguimos afinar medidas nem perceber as consequências das infecções sem bons dados”.

E se África tivesse recebido mais ajudas? “A resposta é olhar para o que nos aconteceu [Portugal]. Tal como vimos um impacto positivo das vacinas na nossa população, um raciocínio semelhante pode ser aplicado, apesar de realidades demográficas e sociais diferentes”, afirma Tiago Correia.

Mas a questão da ajuda é mais complicada do que parece. “Não se pode interpretar esta questão como se fosse uma ajuda de Norte para Sul, de países de alta renda para baixa renda”.

“Em primeiro lugar, não devia ter havido uma compra desenfreada de vacinas”, o que levou à sua escassez. Além disso, “os mais ricos tiveram acesso às mesmas primeiro, e os mais pobres tiveram que pagar mais para as obter, devido à lei da procura-oferta”, começa por explicar.

Era ainda importante garantir que as vacinas eram mais caras para os mais ricos e mais baratas para os países de baixa renda. “A ajuda também é isto. E é também não colocar quase todas as fábricas a produzir para os países de alta renda”.

Para o especialista, a situação do continente africano está a melhorar apenas porque nos países mais desenvolvidos a situação está mais controlada: “O objectivo de Guterres acabou por não se concretizar na sua plenitude… E fez várias chamadas de atenção! Mas os novos problemas continuam a enfrentar velhas tensões e velhos egoísmos.”