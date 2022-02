Que futuro para o Conselho de Cidadãos? “Sair da rota” e chegar a quem não costuma participar

É a primeira assembleia de cidadãos do país promovida por um município, uma espécie de “piloto” do que uma experiência de participação pode vir a ser. Será verdadeiramente representativa? Um ou dois dias chegarão para discutir um tema estruturante para a cidade? As pistas de munícipes e especialistas para que este seja um “processo de aprendizagem colectivo entre cidadãos, especialistas, técnicos e políticos”.