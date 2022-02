TAP com campanha de São Valentim: promete voos ida-e-volta na Europa desde 70 euros

Promoção é válida para reservas até 14 de Fevereiro em vários voos até 30 de Setembro: viagens na Europa entre cerca de 70 a 150 euros com partida de Lisboa, Faro ou Porto. Para EUA e Canadá a campanha é “a partir de 299 euros”, com valores mais baixos para Montreal, Toronto ou Nova Iorque.

A TAP volta às promoções, desta feita sob o mote do Dia dos Namorados. A empresa anuncia voos de ida-e-volta desde 70 euros na Europa, incluindo ligações entre o continente e as ilhas portuguesas, Cabo Verde desde 249 euros, e Estados Unidos da América e Canadá desde 299 euros. Detalhe: há período de estadia mínima no destino, no caso da Europa a noite de sexta para sábado ou três dias.

A campanha foi lançada esta quinta-feira de manhã e na lista de destinos em promoção, os mais económicos, à partida de Lisboa, são Roma, Sevilha, Paris e Viena, todos abaixo dos 70 euros por viagem. Mas há mais destinos europeus em destaque, incluindo Veneza ou Londres, que surgem por menos de 90 euros.

Do Porto, Paris é o destino com preço mais baixo, segundo a TAP: 69 euros. Veneza, Sevilha, Bolonha, Roma e Nápoles ficam entre os 80 e os 95 euros. De Faro, os destinos em promoção rondam valores similares. Já das ilhas (Ponta Delgada, Funchal, Terceira) é de esperar valores mínimos à volta dos 150 euros nesta promoção – Porto Santo surge com um “desde” em redor dos 30, 40 euros.

A promoção abrange também voos para a América do Norte, com o Canadá em destaque: Toronto e Montreal (desde 317 e 288 euros por Lisboa, 308 pelo Porto). Nos EUA, Nova Iorque é a estrela: desde 332 (Lisboa) e desde 326 (Porto).

Numa pesquisa-teste a alguns destinos encontrámos bilhetes por valores promocionais similares aos anunciados: Porto-Montreal abaixo dos 300 euros numa ida-e-volta em Abril, ou Lisboa-Roma abaixo dos 70 euros em Maio. Já Lisboa-Nova Iorque, encontrámos uma semana em Abril (4-11) abaixo dos 300 euros; a mesma viagem do Porto ficava abaixo dos 330.

Os melhores preços conseguem-se com a utilização do cartão de passageiro frequente TAP Miles&Go (a campanha também duplica as milhas obtidas, excepto na tarifa Discount).

As regras da campanha estão aqui e incluem: reservas de 10 a 14 de Fevereiro, viagens até 30 de Setembro ("sujeita a disponibilidade de lugares e tarifa pretendida”, sendo que períodos nobres da aviação, como Páscoa, por exemplo, estarão de fora), estadias mínimas (na Europa, sexta para sábado ou três dias; noutros voos, sexta para sábado ou cinco dias) e máximas (um mês), alterações de reserva gratuitas, transporte gratuito na cabine de um item pessoal e bagagem de mão. No regulamento indica-se também que a extensão da validade do bilhete não é permitida e a campanha só é válida em compras directas no site da TAP.