PCP e movimento Cidadãos por Coimbra criticam nomeação de Celeste Amaro

O PCP e o movimento Cidadãos por Coimbra criticaram esta quinta-feira a nomeação de Celeste Amaro para programar o Convento São Francisco, bem como o facto de o actual executivo municipal ter quebrado a promessa feita em campanha de que iria dotar aquele espaço de um novo modelo de gestão.

A autarquia presidida por José Manuel Silva, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra, anunciou esta terça-feira que a ex-directora regional da Cultura do Centro e antiga deputada do PSD, Celeste Amaro, irá assumir a programação do Convento São Francisco, iniciando funções a partir de Março. O município assumiu ainda, em declarações prestadas na quarta-feira à Lusa, que fica descartada, “por agora”, a criação de um novo modelo de gestão para aquele espaço cultural, uma das promessas eleitorais do novo presidente.

Numa nota enviada à imprensa, o PCP defende que “qualquer modelo de gestão que venha a ser encontrado para o Convento São Francisco tem de assegurar a natureza pública da gestão daquele espaço e, no imediato, proceder à regularização dos vínculos e condições de trabalho da equipa necessária ao seu funcionamento”.

Sublinhando que as duas decisões agora anunciadas pelo presidente da Câmara de Coimbra, que detém o pelouro da Cultura, “sinalizam o caminho exactamente inverso, fazendo temer que se trate não de um adiamento, mas de uma antecipação que permite ver o que aí vem”, o PCP diz que “não abdicará de lutar contra os objectivos que se desenham no horizonte das medidas agora anunciadas” e promete “intervir com propostas para a concretização da missão de serviço público que um equipamento desta natureza não pode deixar de ter”.

Também o movimento Cidadãos por Coimbra (CpC) veio esta quinta-feira a público criticar a nomeação de Celeste Amaro, considerando que a decisão “interrompe o trabalho” que vinha sendo desenvolvido e lamentando que tenha sido tomada “sem qualquer explicação, quer sobre a impossibilidade de prorrogar a aquisição de serviços em curso até à prometida criação da empresa municipal, quer sobre a prometida abertura de concurso”.

José Manuel Silva “deve esclarecer rapidamente se está a pagar favores ao PSD [força que integrou a coligação Juntos Somos Coimbra], se quer comandar pessoalmente a agenda do Convento, ou o que é que o fez mudar de ideias quanto à natureza jurídica futura do Convento São Francisco”, exorta este movimento.

O CpC dá ainda nota de um outro caso em que o presidente, e ex-bastonário da Ordem dos Médicos,​ terá convocado “uma dirigente de serviços municipais para uma entrevista” e tê-la-á “ameaçado de exoneração caso não aceitasse deixar o cargo que desempenha há largos anos com mérito e dedicação reconhecidos por todos”. O movimento exige que sejam imediatamente interrompidas tais práticas e que seja instaurado um ambiente de respeito pelos trabalhadores e trabalhadoras do Município, pela legalidade e pelas regras democráticas”.