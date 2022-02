Cuidados Continuados recebem 60% da verba dos jogos sociais destinada à Saúde

Diploma com repartição dos resultados de exploração dos jogos sociais entra em vigor na quinta-feira e produz efeitos a 1 de Janeiro. Programas prioritários da Direcção-Geral da Saúde também são abrangidos.

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados vai receber este ano 60% da verba atribuída ao Ministério da Saúde pela exploração dos jogos sociais, de acordo com uma portaria publicada esta quarta-feira.

Os resultados líquidos de exploração dos jogos sociais atribuídos ao Ministério da Saúde são repartidos também pelas entidades que actuam no planeamento, prevenção e tratamento dos comportamentos aditivos e das dependências, incluindo o programa de troca de seringas (25%) e pela Direcção-Geral da Saúde (12%), com vista ao financiamento de intervenções em várias áreas: VIH/SIDA, doenças oncológicas, prevenção do tabagismo, da diabetes, doenças cérebro cardiovasculares, doenças respiratórias, hepatites virais e tuberculose.

Está igualmente contemplada neste financiamento a promoção da actividade física e da alimentação saudável, bem como o controlo das infecções.

Os programas de saúde mental recebem 3%.

O diploma entra em vigor na quinta-feira e produz efeitos a 1 de Janeiro.