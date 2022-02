Prefácio do livro Humor, de Terry Eagleton

Esta quinta-feira chega às livrarias portuguesas mais um livro do filósofo, professor e crítico literário inglês Terry Eagleton. Esta obra sobre o humor sai pelas Edições 70. Afinal quais são os limites do humor?

Existem muitíssimos estudos acerca do humor que começam com o reconhecimento envergonhado de que analisar uma piada é dar completamente cabo dela. Na realidade, isso não é verídico. É verdade que, caso queiramos provocar uma risada, é desaconselhável contar uma piada e dissecá-la ao mesmo tempo, do mesmo modo que se diz que alguns presidentes dos EUA não conseguiam andar e mascar uma pastilha ao mesmo tempo; mas não existem muitos comediantes que proponham um questionamento teórico acerca dos seus chistes no preciso momento em que os apresentam.