Aurora, uma nova editora para descobrir vozes femininas

A autora Helena Magalhães (n. 1985) quer agitar o mercado literário em Portugal e sugerir literatura contemporânea que fale para as novas gerações, em especial para jovens mulheres. Já foi jornalista, não tem pudor em apelidar-se de activista literária e acaba de fundar uma nova editora, Aurora, para publicar apenas no feminino e quebrar estereótipos: “As mulheres continuam a ser vistas como escritoras que escrevem sobre amor e filhos. E os homens escrevem sobre temas importantes, como política e guerra.” A sua missão está também presente no clube do livro Book Gang, que criou em 2019.