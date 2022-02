Tropas russas na Bielorrússia cada vez mais perto da Ucrânia

Um diplomata europeu ouvido pela CNN descreve a mobilização de forças russas no país aliado do Kremlin como uma “grande, grande preocupação”. EUA prometem medidas “sem precedentes” se o regime de Lukashenko facilitar uma agressão.

As preocupações com a concentração de forças russas na Bielorrússia já são conhecidas. “São tropas prontas para o combate, altamente capazes, e não há transparência nesta mobilização”, afirmou, na sexta-feira, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, sugerindo que os exercícios militares que Moscovo realiza no país aliado podem ser “um disfarce” para outra coisa. Agora, novas imagens de satélite obtidas pela CNN mostram como a base de Yelnya, onde os russos tinham tanques e muito armamento, foi praticamente esvaziada, com o equipamento que ali se encontrava transferido para uma localização mais próxima da fronteira ucraniana.