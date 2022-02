Rádio guineense atacada por homens armados

A Rádio Capital foi esta segunda-feira atacada pela segunda vez no espaço de ano e meio e a sua redacção e equipamentos destruídos. Homens à civil e com fardas militares neutralizaram na manhã desta segunda-feira a segurança do edifício e dispararam contra as instalações, destruindo equipamento, disse ao PÚBLICO o director da rádio, Lassana Cassamá.