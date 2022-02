Imagens “chocantes”: traineira deixa cem mil peixes mortos a flutuar ao largo de França

O segundo maior barco de pesca do mundo, o FV Margiris, derramou mais de 100 mil peixes mortos no Oceano Atlântico junto à costa francesa, formando um tapete flutuante de carcaças que foi avistado por activistas ambientais.

O derrame aconteceu na madrugada de quinta-feira, no Golfo da Biscaia, na costa do sudoeste de França, depois de a rede de arrasto da traineira ter rasgado, de acordo com o grupo da indústria pesqueira Pelagic Freezer-Trawler Association (PFA), que representa o proprietário da embarcação. Em comunicado, o grupo PFA explicou que esta foi uma “ocorrência muito rara”, enquanto um grupo ambientalista contestou tratar-se de uma descarga ilegal de mais de 100 mil peixes indesejados.

A organização sem fins lucrativos Sea Shepherd, dedicada à conservação da vida marinha, divulgou as primeiras imagens do derrame, que mostram a superfície do oceano coberta por uma densa camada de um peixe conhecido comummente por “verdinho”, da família do bacalhau, usado essencialmente para produzir alimentos processados (como douradinhos) e óleo de peixe.

A Sea Shepherd em França disse que não acredita que o acontecimento tenha sido acidental, mas sim uma tentativa de descarregar um tipo de peixe que a traineira não queria processar – uma prática que é proibida pela União Europeia. A organização afirmou ainda que o vazamento afectou mais de 100 mil peixes.

À la vue des images partagées par @SeaShepherdFran , j’ai demandé au Centre national de surveillance des pêches de faire la lumière sur ce sujet afin d’identifier les causes de ces rejets importants de poissons. Bien sûr, ces images choquent. https://t.co/tTC5kWrOj6 — Annick Girardin (@AnnickGirardin) February 3, 2022

A ministra do Mar francesa, Annick Girardin, classificou de “chocantes” as imagens dos peixes mortos e disse que pediu à autoridade nacional de vigilância da pesca que iniciasse uma investigação sobre o acidente.

O comissário europeu para o Ambiente, Oceanos e Pescas, Virginijus Sinkevičius, também anunciou que foi aberto um inquérito para “obter informações e provas exaustivas sobre o caso”.

Estas traineiras usam redes de arrasto com mais de um quilómetro de comprimento e processam o peixe em fábricas a bordo, uma prática fortemente criticada pelos ambientalistas. Após protestos de activistas, a embarcação FV Margiris foi obrigada a abandonar as águas australianas em 2012. A embarcação é propriedade da empresa holandesa Parlevillet & Van der Plas e navega com a bandeira da Lituânia.