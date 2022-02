O amor está no ar: 30 sugestões de presente para o Dia dos Namorados

Flores, jóias e perfumes são alguns dos presentes que nunca falham para oferecer à cara-metade no dia mais romântico do ano.

Está quase aí o 14 de Fevereiro, o que muitos apelidam de “o dia mais romântico do ano”. Celebra-se o Dia de São Valentim e é a desculpa perfeita para surpreender a cara-metade, seja com um ramo de flores, uma caixa de chocolates ou um presente mais elaborado. Se está sem ideias, o PÚBLICO reuniu 30 sugestões de o que oferecer ─ ​tanto para ela, como para ele.

Reza a lenda da história do Dia dos Namorados que um bispo, de seu nome Valentim, crê-se que no século III, terá decidido infringir as ordens de Cláudio II, em nome do amor. O imperador tinha impedido a celebração de casamentos durante as guerras, acreditando que os soldados combateriam melhor se não estivessem “presos” a uma mulher. Contra as ordens, o bispo Valentim continuou a celebrar matrimónios e a unir os casais apaixonados. Quando foi descoberto, o clérigo foi preso e condenado à morte.

Quando estava preso, Valentim recebeu centenas de cartas e postais de jovens apaixonados, como demonstração de apoio. A tradição de enviar cartas de amor no Dia dos Namorados continua até hoje. A data celebra-se a 14 de Fevereiro por ser o dia em que o bispo foi decapitado. Hoje, São Valentim é conhecido por abençoar noivos e namorados, ainda que a Igreja Católica já não o inclua no calendário dos Santos desde 1969.

Na galeria de imagens acima veja algumas das sugestões de presente para o Dia dos Namorados. E não se esqueça de escrever uma carta de amor!