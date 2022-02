Onde PSD mais perdeu foi no coração do Alto Minho. Nem a casa de férias de Rio o ajudou

As ruas da fortaleza secular de Valença estão quase desertas. O local é sobretudo visitado por galegos, que chegam do outro lado da fronteira à procura das lojas de têxteis-lar, uma referência do comércio tradicional na zona. No interior de uma dessas lojas, comerciante e cliente, que se percebe serem amigos pelo trato, discutem política, no rescaldo das eleições legislativas. Valença não é um concelho qualquer: é aquele onde o PSD mais desceu nas legislativas de dia 30.