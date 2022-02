Bebé internado nos cuidados intensivos: primeira suspeita é covid-19 mas são necessários mais estudos

Criança de 13 meses com covid-19 está ligada a um aparelho que substitui o coração no Hospital de S. João. O vírus é a causa mais provável do seu estado. A confirmar-se será um dos três casos conhecidos entre as quase 670.000 crianças e jovens com infecção confirmada por SARS-CoV-2.

Poucas horas depois de os médicos do Hospital de São João, no Porto, terem decidido ligar um bebé de treze meses com covid-19 a um aparelho que substitui o coração, o ECMO, o gabinete de imprensa da unidade dava conta da informação. “Está internada na unidade de cuidados intensivos pediátricos do Centro Hospitalar Universitário São João uma criança de um ano com diagnóstico de covid-19 que necessitou ser colocada em ECMO”, informava o assessor do centro hospitalar.