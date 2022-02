A refundação da direita está em marcha

O Parlamento eleito nas legislativas antecipadas de domingo demonstra que a refundação da direita portuguesa começou. Os sinais são claros, e alguns deles eram previsíveis. A subida do Chega a terceira força parlamentar e da Iniciativa Liberal a quarta vieram mudar o perfil do lado direito do hemiciclo de São Bento, de onde o CDS foi varrido e onde o PSD não conseguiu descolar.