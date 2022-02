Nas dunas de Ovar, os moradores lutam para travar o abate de um mar de pinheiros-bravos

Em Ovar, os pinheiros-bravos espalham raízes, pinhas e caruma desde as dunas das praias vareiras até ao interior do concelho. A mancha de 2584 hectares de pinhal, pontuada pelas bagas brancas das camarinhas e invadida pelas acácias, é a “identidade” do município no distrito de Aveiro, contam os orgulhosos moradores, que escolheram viver rodeados deles.