As árvores e a floresta

O artigo publicado na edição on line de 25 Janeiro de 2022 (edição impressa de 26/1/2022) com o título Na Alemanha e nos Países Baixos não há ‘disparidades no acesso à saúde, sejas rico ou sejas pobre’, foi objecto de um protesto do leitor Rui Pinto. Escreve ele que o trabalho, da autoria da jornalista Daniela Carmo, editado pela editora executiva Helena Pereira, “apresenta um argumentário claramente alinhado com a campanha eleitoral (…) da Iniciativa Liberal (IL), sem qualquer contraditório ou análise de fundo e sem que essa orientação seja explicita.”