Endesa com nota mais alta no concurso para a conversão da central do Pego

A Central do Pego parou a produção de electricidade a partir do carvão em Novembro.

A Endesa obteve a melhor pontuação do júri, entre as seis propostas participantes, para a reconversão da Central Termoeléctrica do Pego, em Abrantes (Santarém), segundo o relatório preliminar divulgado sexta-feira pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Num comunicado, a Endesa adianta que “não tem dúvidas sobre a solidez do projecto apresentado que compreende não só a instalação de uma importante capacidade de produção renovável, mas também um plano socioeconómico de criação de valor partilhado na região”.

Para a empresa, o projecto de transição justa enquadra-se no “compromisso da Endesa com o crescimento das energias renováveis e com uma descarbonização justa e equitativa”.

A proposta apresentada pela empresa espanhola que actua na distribuição de gás natural e na geração e distribuição de energia eléctrica obteve uma pontuação de 3,72, batendo as propostas da Tejo Energia SA, EDP Renováveis, Greenvolt, Brookfield Ltd & Bondalti SA e Voltalia SA.

Na segunda posição ficou a Tejo Energia SA (actual proprietária da Central Termoeléctrica do Pego), com 3,27.

A Greenvolt ficou em terceiro lugar, o consórcio da Brookfield Ltd & Bondalti SA em quarto, a Voltalia SA em quinto e a EDP Renováveis em último lugar.

Em Setembro do ano passado, o Governo anunciou a abertura do concurso público para a atribuição do ponto de injecção na Central do Pego, que deixou de ser ocupado pela unidade a carvão, entretanto desactivada. O concurso vai avançar agora para audiência de interessados, permitindo a todos participantes contestar a avaliação do júri.