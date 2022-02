Programa de meditações sonoras no MAAT tem início com Maxwell Sterling

O MAAT (museu de arte, arquitectura e tecnologia de Lisboa) vai apresentar, durante o mês de Fevereiro, o programa Meditações a 7,8 Hz, um conjunto de três performances sob a forma de meditações, dando corpo a uma ressonância entre a Terra e o ser humano. As três meditações, com curadoria da arquitecta e investigadora Mariana Pestana, incluem uma leitura e um concerto ao vivo, e utilizam metodologias diferentes – reorientação e posicionamento do corpo, da razão e da imaginação – com vista a conduzir a uma consciência de interdependência ecológica.

A primeira é já este sábado, entre as 19h e as 20h, por Michael Marder, professor de investigação da IKERBASQUE (Fundação Basca para a Ciência), com obra sobre os domínios da teoria ecológica, fenomenologia e pensamento político, e o compositor, produtor, músico e artista inglês Maxwell Sterling. A segunda sessão será a 12 de Fevereiro, com Federico Campagna (gravação) e o duo de piano e electrónica composto pelos portugueses Joana Gama e Luís Fernandes. Finalmente, a 19 de Fevereiro, entrarão em acção a curadora Sofia Lemos e a investigadora, artista e música Ece Canli, que nasceu e cresceu na Turquia e vive em Portugal.

Criado na sequência da crise afectiva motivada pelo isolamento social durante a pandemia global, o programa funciona como uma expedição filosófica no rescaldo dos crescentes sintomas sociais de desorientação, ansiedade e dúvida decorrentes da crise ecológica global, explorando modos de questionar esta e outras realidades possíveis.

O programa foi criado como complemento à exposição DIA, de Carsten Höller. Partindo da frequência 7,8 Hz, o programa oferece ao público uma série de composições textuais e sonoras terapêuticas para reflectir sobre coexistência terrestre e explorar outras formas de pensar o presente. As três meditações serão editadas num álbum co-produzido pelo MAAT e pela editora discográfica Holuzam, em Maio de 2022, para que possam ser escutadas em casa.