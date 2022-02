Quase 5 mil pessoas inscreveram-se para doar sangue mas ainda não chega

Quase 5 mil pessoas inscreveram-se para doar sangue nos últimos dias e foram colhidas 3808 unidades, na sequência do apelo do Instituto do Sangue e da Transplantação, mas esse reforço foi insuficiente para as necessidades dos hospitais.

Desde sábado e até às 12h30 desta sexta-feira, inscreveram-se nos três centros do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) “4916 candidatos à dádiva, tendo sido colhidas 3808 unidades de sangue”, avançou à Lusa fonte da instituição.

Segundo adiantou a mesma fonte, registou-se um “aumento no número de dadores inscritos” nos centros de Lisboa, Porto e Coimbra, um reforço de dádivas que permitiu “manter a resposta aos hospitais durante esta semana”.

“Ainda assim, continuamos a necessitar de mais dádivas e mais pessoas dadoras para responder às necessidades dos hospitais, pois mantêm-se as condições pandémicas”, com um elevado número de infectados e de isolamentos profilácticos, alertou o IPST.

De acordo com os dados desta sexta-feira da Direcção-Geral da Saúde, mais de 642 mil pessoas estão actualmente infectadas e outras 660 mil são contactos em vigilância, o que eleva para mais de 1,3 milhões o número de pessoas em isolamento.

O Instituto do Sangue renovou ainda o apelo para que todos os potenciais dadores façam a sua dádiva, um “acto essencial para a manutenção das reservas em níveis estáveis” no país, avançando que os centros de Lisboa, Porto e Coimbra estão abertos de segunda-feira a sábado das 8h às 19h30.

Além disso, realizam-se várias sessões móveis de colheita de sangue ao longo dos sete dias da semana em todo o país, adiantou o IPST, ao relembrar que para ser dador de sangue basta, à partida, ter entre 18 e 65 anos (o limite de idade para a primeira dádiva é os 60 anos) e ter peso igual ou superior a 50 quilos.

As pessoas candidatas à dádiva que tenham tido covid-19 devem aguardar 14 dias após a recuperação para se candidatarem novamente, enquanto os vacinados que receberam a Pfizer e a Moderna, que antes tinham de esperar sete dias, podem doar sangue sem necessidade de cumprir esse prazo, desde que se “sintam bem e estejam assintomáticos”.

No final de Janeiro, o IPST alertou, em comunicado, que “a evolução da pandemia, nomeadamente o elevado número de contágios das últimas semanas e respectivos isolamentos profilácticos, têm conduzido a uma grande dificuldade em manter estáveis as reservas de componentes sanguíneos”.