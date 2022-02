Gil Vicente na barca do humor até ao presente

Não foi preciso sequer ler antecipadamente o texto. Quando a cravista Jenny Silvestre ligou a Ricardo Neves-Neves para o convidar a transformar numa ópera de hoje Cortes de Júpiter, uma tragicomédia de Gil Vicente com 500 anos a pesar-lhe sobre as palavras, bastou referir personagens como vento, mar, sol e lua para o encenador “entrar a pés juntos” — expressão do próprio. E isto porque se há coisa que cai na fraqueza de Neves-Neves é qualquer alçapão que lhe permita perder rapidamente o contacto com a mais cinzenta e enfastiante realidade. Todo o escape fantasista é, por isso, bem-vindo.