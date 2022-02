“Não há melhor momento do que este para reformar o PSD”

Pedro Rodrigues, deputado do PSD nas duas últimas legislaturas, defende que o partido deve fazer uma “reflexão profunda” num congresso extraordinário antes de escolher o próximo líder. Em entrevista ao PÚBLICO e ao programa Hora da Verdade, da Rádio Renascença, Pedro Rodrigues não se exclui da corrida eleitoral no PSD, defende que Paulo Rangel mantém “todas as condições” para voltar a ser candidato, mas não se compromete com nenhum nome. Neste P24 ouvimos um excerto da entrevista.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.